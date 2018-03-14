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Минпромторг: Россия полностью уничтожила все запасы химического оружия
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Минпромторг: Россия полностью уничтожила все запасы химического оружия 

Rambler News Service 14 марта 2018
Россия полностью уничтожила все запасы химического оружия, сказали RNS в Минпромторге.
«Все химическое оружие уничтожено», — передал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова представитель министерства.
«У нас уничтожено все химическое оружие без исключения, которое было создано еще в Советском союзе. И работа эта была завершена в ноябре 2017 года торжественным уничтожением последнего снаряда — с телемостом, с президентом. Поэтому у нас химического оружия нет вообще», — привел ТАСС слова Мантуров в ответ на вопрос журналистов о том, есть ли в России запасы нервно-паралитического газа «Новичок».
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