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На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка «Армата»
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На Западе назвали неожиданное преимущество российского танка «Армата» 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Как пишет Focus Online, чтобы создать подобную бронемашину со схожими характеристиками западным странам теперь потребуется минимум от трех до пяти лет. К такому выводу пришел капитан Штефан Бюлер из швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, проведя тщательный анализ российской техники.
В числе выигрышных особенностей «Арматы» он отметил использование беспилотной башни, благодаря которой танк стал легче и маневреннее. Но главное, по мнению эксперта, российские разработчики проявили здоровый прагматизм, создав не на бумаги, а в реальности достаточно эффективную машину, которую можно усовершенствовать, исходя из опыта, полученного уже в процессе ее эксплуатации.
"Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать 100-процентного бумажного тигра", — приводятся в публикации слова Штефана Бюлера.
В результате Россия уже сейчас получила танк нового поколения, в то время как на Западе появления похожего прототипа можно ожидать в лучшем случае через три-пять лет. Но к тому времени российские военные уже накопят серьезный практический опыт эксплуатации машины и вновь окажутся впереди.
Напомним, ранее свое мнение об «Армате» высказал экипаж американского танка М1 Abrams.
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