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В США предостерегли Белый дом от продажи Javelin Украине
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США предостерегли от продажи ракет Javelin Украине 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Reuters
Продажа США противотанковых комплексов Javelin Украине негативным образом скажется на отношениях между РФ и США. Об этом сообщает американский военный аналитик, бывший подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в издании National Interest.
Дэвис отмечает, что повышение безопасности Украины не должно стоить Штатам ухудшения отношений с Россией.
"Необходимо изменить подход, которым руководствуется правительство США в своих действиях на международном уровне", — подчеркивает автор.
Как сказано в статье, если США готовы помогать Украине, то вправе рассчитывать в критический момент и на помощь с ее стороны. Однако Киев сегодня нельзя назвать союзником Вашингтона.
Кроме того, по мнению Дэвиса, количество проданных ракет не способствует существенному увеличению военного потенциала Украины.
Напомним, что 1 марта Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракетных комплексов Javelin на 47 миллионов долларов. Тогда в американском Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности заявили, что предлагаемая сделка «будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США».
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