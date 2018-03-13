Россию вытесняют с оружейного рынка

Прощай, оружие: США вытесняют Россию с оружейного рынка

За последнюю пятилетку продажи американского оружия выросли на 25%, тогда как российского упали на 7,1%, — есть ли повод для беспокойства?

Закономерный рост Объем оружейного экспорта из США в 2013—2017 годах на 58% превысил российский показатель. На мировом рынке вооружений Америка прочно удерживает первое место, на ее долю приходится 34%. Россия сохраняет второе — 22%. При этом за последнюю пятилетку продажи американского оружия выросли на 25%, тогда как российского упали на 7,1%, подсчитали в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI). Третьей идет Франция (6,7%), ей в спину дышат Германия (5,8%) и Китай (5,7%).

Продажа оружия — это не столько коммерческая операция, сколько политическая, напоминают опрошенные «Ридусом» эксперты. И в наращивании экспорта США нет ничего удивительного.

Во-первых, в мире в целом нарастает военная напряженность, многие страны весьма интенсивно вооружаются, и закупки оружия закономерно растут достаточно высокими темпами. SIPRI фиксирует этот рост уже с 2003 года, и в 2013—2017 годах к нему прибавилось еще 10% по сравнению с 2008—2012 годами. При этом в немалой степени именно США создают в мире нестабильность, фактически способствуя развитию собственного оборонно-промышленного комплекса.

Ближний Восток, например, за десять лет вдвое увеличил импорт оружия: в 2013—2017 годах на регион пришлось 32% от общего импорта вооружений. А его крупнейшими военными экспортерами выступают США и европейские страны, которые в своей политической риторике активно выражают озабоченность ситуацией в ближневосточных странах и обсуждают ограничение продаж оружия.

Во-вторых, это отражает политику президента США Дональда Трампа , который фактически навязывает оружие всем своим союзникам и партнерам. В частности, заключен крупный контракт на поставки оружия Саудовской Аравии , есть соглашение о поставках современных виды вооружения Тайваню. Правда, последнее обстоятельство вызывает серьезную озабоченность Китая, в отношениях с которым у Вашингтона и так все не слишком гладко.

В-третьих, это означает расширение американского влияния. Так, наблюдается улучшение американо-индийских отношений. За пять лет импорт оружия из США в Индию вырос на 557%, и вполне вероятно, что тенденция продолжится. Отчасти это вызвано тем, что Дейли недоволен сотрудничеством России с Пакистаном на фоне определенных территориальных проблем Китая.

США стали вторым по объему поставщиком вооружений в страну, которая является ключевым рынком сбыта для российской военной промышленности — в Индию идет 35% российского оружейного экспорта. По данным SIPRI, Индия является крупнейшим в мире импортером основных видов оружия: в 2013—2017 годах она закупила вооружений на 24% больше, чем в предыдущую пятилетку. При этом на долю России пришлось 62% индийского импорта. Минус там, где плюс

«У нас должно быть проведено перевооружение наших вооруженных сил. Оно еще не закончено. Новые ракеты, который сейчас продемонстрировал президент, требуют значительных вложений и огромных ресурсов для их производства. Если бы наш оборонно-промышленный комплекс сохранил хотя бы половину того, что имел в Советском Союзе, мы вполне могли бы и свою армию вооружать, и за рубеж поставлять без всяких проблем. Но у нас он был разгромлен. Поэтому я полагаю, что, с учетом планируемой конверсии оборонно-промышленного комплекса, наш объем продаж вооружений за рубеж будет сокращаться и дальше», — прогнозирует эксперт. Современный военно-промышленный комплекс США значительно превосходит российский, и Вашингтон может позволить себе наращивать экспорт вооружений без ущерба собственной безопасности. Российский же оборонно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей, отмечает доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков , и сегодня страна вынуждена значительную часть военной продукции направлять на перевооружение собственной армии, в том числе, за счет сокращения зарубежных поставок.

«У американцев ракетный комплекс ATACMS значительно хуже нашего «Искандера», но «Искандеров» в России 72, а у американцев их ATACMS — 830. «Томагавков», которые значительно хуже нашего «Калибра», имеется около 7 тысяч в арсеналах, у нас в лучшем случае наберется пару сотен», — говорит Сивков. Китай догоняет? По его словам, то обстоятельство, что сегодня российский ОПК работает, прежде всего, на вооружение собственной армии, а не иностранных государств, очень позитивно. Ведь новые ракеты станут реальной силой только после того, как будут поставлены в войска в массовом порядке. Например, «Кинжалов» нужно иметь не менее 300, ракетных комплексов типа «Сармат» — не менее 150, боевых блоков типа «Авангард» — порядка 150−200. И все это нужно сделать в ближайшие годы.

Но у этого позитива есть и оборотная сторона — перспектива потери влияния в мире. Пока что Россия его расширяет и имеет большой пакет заказов на поставку вооружений. Однако вынужденное сокращение экспорта в интересах перевооружения своей армии на фоне ожидаемой конверсии ОПК в перспективе приведет к сокращению российского влияния, предупреждает эксперт. В условиях необходимости наращивания собственных вооруженных сил заказчики ждать не станут и начнут покупать оружие у других стран, к которым, соответственно, и политически будут привязаны.

Вопрос в том, будут ли это США или, например, Китай, который в 2013—2017 годах нарастил свой военный экспорт на 38%. В основном КНР завоевывает мировой рынок вооружений своим традиционным оружием — ценой. Его продукция значительно дешевле даже российских аналогов, не говоря уж об американских. При этом она заметно уступает по своим тактическим характеристикам и надежности, но многих покупателей такая плата за экономию вполне устраивает.

Кроме того, Китай не требует от покупателей никаких обязательств, например, доступа к военной инфраструктуре. И плюс ко всему он стал производить достаточно современные виды вооружений (частично за счет копирования чужих технологий, в том числе, российских).

Безусловно, рост китайского оружейного экспорта говорит и о повышении роли Китая в мире, поскольку, как уже было сказано, такие контракты очень часто заключаются по политическим соображениям. И в ближайшие 3−5 лет КНР вполне может обогнать Россию по объему экспорта вооружений, считает Сивков.

С этим не согласен военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев . По его словам на рынке вооружений Китай все-таки является не глобальным игроком, а региональным. В регионе его влияние бесспорно, и там есть какие-то партнеры, которые сейчас стали покупать китайское оружие, но в мировом оружейном экспорте Россия, скорее всего, уверенно будет сохранять второе место.

Российское оружие хорошо себя зарекомендовало в реальных боевых условиях, напоминает эксперт. Это относительно недорогие и, самое главное, надежные виды вооружений: по цене они выгоднее западных аналогов, а по надежности намного превосходят китайские. Не все пропало

По мнению Евсеева, США достигли предела в своих лоббистских возможностях и в будущем они будут постепенно сокращаться. Уже сейчас целый ряд стран либо не хотят покупать американское оружие в принципе, либо просто желают иметь некую альтернативу.

«Если уже даже Турция на это идет, союзник США по блоку НАТО, что говорить о других государствах», — замечает эксперт.

При этом Россия остается одним из наиболее серьезных внешнеполитических игроков, а нестабильность в мире, созданная США, способствует сохранению и российских позиций в экспорте вооружений. К тому же, у России есть ряд образцов вооружений, которые лучше американских или вообще не имеют аналогов в мире, и это тоже служит основой для того, чтобы удержать второе место, и стать недосягаемыми для третьих и четвертых позиций.

Евсеев также отмечает, что за те пять лет, которыми оперирует SIPRI, происходят разные события, и если на каком-то временном отрезке экспорт уменьшился, в этом нет ничего критичного.

«Пятилетний тренд отражает динамику процессов, которые могут негативно влиять на то, как другие страны покупают оружие, — поясняет эксперт. — Например, экспорт вооружений мог сократиться хотя бы потому, что в этот момент упали цены на нефть».

Это, в частности, могло повлиять на возможности Азербайджана по закупкам российских вооружений. По данным SIPRI, значительные поставки вооружения Россия осуществила в 2013 году в Венесуэлу , однако они упали до нуля в период с 2015 по 2017 годы.

Наконец, оружейные контракты не всегда проходят через тот год, когда принимается принципиальное решение по ним, добавляет Евсеев. Сейчас, например, есть упомянутая договоренность о поставках С-400 в Турцию, и контракт, скорее всего, будет реализован, считает он. Также рассматривается вопрос о поставках такого рода вооружений Саудовской Аравии. Есть желание закупать российские вооружения и у других государств, особенно после военной операции в Сирии