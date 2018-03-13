Проект «Плутон»: Истребить русских, как мышей и тараканов

Официальная реакция Вашингтона на заявление Путина о крылатой ракете с ядерным двигателем отличается сдержанностью. В то же время на американских профессиональных форумах бушуют вулканы страстей. В частности на площадке Spacebattles юзеры яростно спорят друг с другом, пытаясь найти ответ на вопрос, «на самом ли деле есть в России ракета с атомной силовой установкой».

ErinBrokeson: «Это буквально летающий Чернобыль . В любой момент поток заряженных частиц от этой штуки может вызвать сбой управляющего компьютера. Не говоря уже о том, что речь идет о прототипе, а прототипы, как известно, ломаются и вообще не доводятся до ума! Вспомните хотя бы наш проект „Pluto“ (Плутон — авт.).

Dalmity: „Осенью 2017 года было опубликовано сообщение об увеличении в Европе уровня радиоактивного рутения-106. Этот изотоп, кстати, фиксировался во время тестирования разрабатываемого в свое время Министерством энергетики США ядерного прямоточного воздушно-реактивного двигателя“.

Что интересно: над этим и впрямь полгода назад ломали голову западные ядерщики и экологи, не понимая, откуда во второй половине 2017 года в Старом Свете появилось облако рутения-106.

В этой связи французский институт по ядерной безопасности сообщал, что отсутствие в облаке какого-либо другого искусственного радионуклида исключает возможность аварии ядерного реактора. Более того, такой изотоп используется в медицине или в радиоизотопных термоэлектрических генераторах (РИТЭГ), которые питают спутники или навигационные маяки. Французы провели моделирование и пришли к выводу, что источником рутения-106 стал некий объект с вероятным нахождением между Волгой и Южным Уралом, причем с достаточно мощным излучением.

Пентагоне к заявлению Путина о „кремлевской ракете“ с ядерным движком отнеслись предельно серьезно. Имея такую силовую установку, не то что глобальный „Томагавк“ можно сделать — вполне реально построить полноценный космический истребитель.

Вполне логично, что в США проснулся интерес к разработке ядерного прямоточного двигателя »Tory» проекта «Плутон» более чем полувековой давности. Причем, в свете последних событий некоторые западные эксперты уже называют ошибкой закрытие этой программы.

Все началось с того, что 1 января 1957 года ВВС США и Комиссия по атомной энергии Министерства энергетики выбрали Ливерморскую лабораторию для создания ракеты с атомной силовой установкой. Общая стоимость проекта составила $260 млн, это более $ 2,2 млрд в нынешних ценах. На своем пике в разработке «Плутона» участвовали 450 человек. В то же время, деньги для социального обеспечения высококвалифицированных физиков и инженеров Пентагон не выделил. Значит, в Вашингтоне было слишком много противников.

С чьей-то легкой руки силовую установку «Tory» назвали «ионным двигателем», который якобы должен обеспечить космическим ракетам скорость, близкую к скорости света. Очевидно, это было уловкой Пентагона, дабы придать разработкам статус двойного назначения.

Идея проекта «ионного двигателя» была относительно проста. За счет энергии расщепления атомов воздух, втягиваемый в ядерный реактивный двигатель, должен раскалиться до огромных температур, создав гигантское давление на выходе, что и обеспечило бы силовой установке тягу. Понятно, что требовалось сделать не только надежный, но компактный и легкий реактор, так как ракете необходимо было преодолеть несколько тысяч километров, устремляясь к целям на территории Советского Союза.

По словам Блейка Майерса, главы подразделения двигательной инженерии Ливерморской лаборатории, ракета проекта «Плутон» должна была запускаться с помощью обычных жидкотопливных или твердотопливных ускорителей, и только оказавших вдали от Америки, включился бы «Tory».

«Поскольку ядерная энергия обеспечивала ракете почти неограниченный радиус действия, она могла накручивать круги над океаном, пока не получила бы приказ для сверхзвуковой атаки на цели в Советском Союзе», — пояснил назначение проекта Джо Бэне, отставной инженер, ныне сотрудник в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе.

Еще раз подчеркнем, что проект «Плутон» был предназначен исключительно для уничтожения огромной страны — СССР.

«Ракета размером с локомотив должна была лететь на сверхнизкой высоте (чуть выше верхушек деревьев) с трёхкратной скоростью звука, разбрасывая водородные бомбы по пути, — рассказывает гид Джо Бэне посетителям музея. — Даже мощность ударной волны от её пролета должна была оказаться достаточной для гибели людей, оказавшихся поблизости. К тому же выхлоп ракеты, само собой, содержал продукты деления. Один остроумный инженер предложил превратить этот явный в мирное время недостаток в преимущество в случае войны: ракета должна была продолжать летать над Советским Союзом (после исчерпания боекомплекта до саморазрушения или угасания реакции), то есть, превращая Россию в сплошной Чернобыль».

По форме такие откровения напоминают бытовые рекомендации домохозяйкам по истреблению грызунов или насекомых.

Главная проблема, стоящая перед разработчиками «ионного двигателя» заключалась в отсутствии необходимых материалов со сверхъестественными даже для нашего времени свойствами. Для сравнения, движок «Tory», по расчетам Блейка Майерса, должен был выдерживать нагрузку в 5 раз больше, чем силовая установка советской/российской аэробаллистической гиперзвуковой ракеты «воздух-земля» Х-15.

Поскольку эффективность ядерного реактивного двигателя возрастает с температурой в реакторе, то «чем горячее, тем лучше» стало девизом Теодора Меркла. Для этого фарфоровая компания Coors Porcelain Company, производящая керамические котлы для пивоваренных заводов, получила заказ на изготовление 460 тысяч керамических оболочек для топливных элементов. Позднее, проваленный проект «Плутон» Пентагон назвал не напрасным именно по этой причине. Специальная керамика получила путевку в военную и космическую жизнь.

Первый двигатель «Tory-IIA» проекта «Плутон» был испытан 14 мая 1961 года. Он запустился всего на нескольких секунд. А второе испытание модернизированного «Tory-IIC» было проведено в 1964 году. По информации из открытых источников, «ионный двигатель» проработал около 5 минут на мощности 513 МВт, что оказалось ниже проектного значения.

Сотрудники Ливерморской лаборатории шумно отпраздновали этот результат, но на следующее утро многие из них почувствовали очень «тяжелое похмелье». Скорей всего, они облучились.

Между тем, в Пентагоне, спонсоры «Плутона», оказались полностью разочарованы проектом. Во-первых, движок явно имел ограниченный ресурс работы. О бесконечном полете уже речи не шло. Военные считали, что физики их нагло обманули.

Впрочем, даже если бы удалось повысить надежность, то от оглушающего грохота, который издавала ракета в крейсерском полете, деться все равно было бы некуда. Уровень шума достигал 200 децибел, как при полной тяге во время запуска ракеты Saturn V, которая отправила астронавтов на Луну. Кроме того, ракета была источником гигантского инфракрасного и радиоактивного облучения по пути следования. По факту, она легко обнаруживалась из космоса.

Формальным поводом для закрытия проекта стали проблемы с реальными летными испытаниями. Чиновники опасались, что ракета с большой вероятностью отклонится от курса и похоронит, к примеру, Сан-Франциско

В реальности последний гвоздь в крышку «Плутона» забил сам руководитель проекта Теодор Меркл. Коллеги отзывались о нем скорее плохо, чем хорошо, хотя и признавали его профессионалом. «У него не было никакого терпения к людям, в том числе и к заказчикам», — рассказал инженер Блейк Майерс. По воспоминаниям сотрудников Ливерморской лаборатории, «отец Плутона» сочетал в себе черты талантливого физика и питчмана (уличного крикливого торговца — авт.). У него настолько испортились отношения с Пентагоном, что военные испытали облегчения, поставив крест на проекте.

Когда у Теодора Меркла обнаружился рак печени, он забросил «ионную ракету» и сосредоточился на прототипе компьютерного томографа, регулярно составляя «топографическую карту» своего организма. Несостоявшийся убийца Советского Союза ненадолго пережил свой проект.