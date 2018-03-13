«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету

Еще полетаем

«Сегодня нами принято решение, чтобы немедленно открыть работы по модернизации "Ангары", облегчить ее, увеличить ее тяговооруженность и тем самым создать ракету в тяжелом классе, которая будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги», — заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам посещения производственного объединения «Полет» (омского филиала «Центра Хруничева»). Создаваемую более двадцати лет тяжелую ракету «Ангара-А5» решено модернизировать. Таким образом носитель, совершивший первый и единственный полет в декабре 2014 года, фактически признан устаревшим. Естественно, что доводка новой ракеты поручена разработчику и производителю — находящемуся в предбанкротном состоянии «Центру Хруничева» «Лента.ру» подробно рассказывает о самом бесполезном носителе России

Снижению стоимости тяжелой ракеты должно помочь сокращение издержек производства, а техническому усовершенствованию — использование композитных материалов и современной сварки. Также отмечается необходимость открыть работы по метановому и водородному двигателям, которые, как ожидается, позволят увеличить грузоподъемность тяжелой «Ангары» (водородный двигатель планируется в перспективе установить на ее третью ступень) до 37 тонн на низкую околоземную орбиту.

Кроме того, серийное производство «Ангары-А5» на «Полете» запланировано начать не в 2022-м, а в 2021-м. К серийному выпуску легких носителей «Ангара-1.1» и «Ангара-1.2» на омском предприятии, в свою очередь, планируется приступить в 2019 году. Считается, что имеющегося у «Роскосмоса» времени достаточно, чтобы доработать проектную и рабочую документацию по универсальному стартовому столу для Восточного, предназначенного для запуска легких и тяжелых ракет семейства «Ангара».

Решение о начале работ над «Ангарой» принято еще в январе 1995 года. Тогда же головным разработчиком назначен «Центр Хруничева», выпускающий, в частности, тяжелые ракеты «Протон». Согласно первоначальному плану, первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году, однако к этому времени на разработки было выделено всего около четырех процентов от запланированного бюджета.

Ситуацию изменило сотрудничество с Южной Кореей , для которой «Центр Хруничева» разработал первую ступень легкого носителя Naro-1, которая — от универсального ракетного модуля «Ангары» она отличается двигателем (менее мощным РД-151 вместо РД-191). Именно полученное в рамках партнерства финансирование позволило запустить «Ангару-1.2» в июле, а «Ангару-А5» — в декабре 2014-го. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева» ушло более трех миллиардов долларов. Хотя в 1990-х характеристики таких ракет смотрелись достаточно прогрессивно, уже в 2000-х они стали скорее нормой, а сегодня выглядят безнадежно устаревшими.

Хотя одним из преимуществ «Ангары» назывался модульный принцип сборки ракет этого семейства, когда, например, самая легкая версия, «Ангара-1.1», содержит один универсальный ракетный модуль, а тяжелая, «Ангара-А5», — пять, аналогичный принцип компоновки уже в 2000-х использовался на американской тяжелой ракете Delta IV Heavy. Сегодня модульный принцип сборки ракеты, в зависимости от требуемой грузоподъемности, широко применяется в мире, последний пример — сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, объединяющая три первые ступени тяжелой Falcon 9.

Поскольку до «Ангары-А5» единственной в России тяжелой ракетой был «Протон», работавший на токсичном гептиле, создатели отдельно отмечали экологичность носителей нового семейства (в качестве топлива использующих керосин). Однако в настоящее время ракета с керосиновым двигателем никак не может считаться современной. В частности, первая ступень американской ракеты Vulcan будет работать на метановом агрегате BE-4. Данный носитель заменит ракету Atlas 5, на первую ступень которой устанавливается российский двигатель РД-180, в качестве топлива использующий керосин.

ЕС и Сегодня США Япония фактически отказались от использования ракетных силовых агрегатов на керосине в пользу двигателей, работающих на водороде или метане. В настоящее время разработка подобных агрегатов предприятиями «Роскосмоса» ведется лишь в инициативном порядке.

Более того, хотя двигатели РД-191 допускают многоразовое использование, данная технология в «Ангаре» так и не была реализована. Хотя вслед за Falcon 9 все создаваемые американские тяжелые носители (Vulcan и New Glenn) окажутся частично многоразовыми. К тому же в 2020-х конструкция «Ангары» будет выглядеть крайне архаичной, поскольку предполагает использование до четырех ступеней вместо двух или трех в отличие от Falcon 9 и Heavy или тех же Vulcan и New Glenn.

Пока стоимость «Ангары-А5» оценивается в 100 миллионов долларов, тогда как цена пуска Falcon 9 при сопоставимой грузоподъемности (23 тонны на низкую околоземную орбиту) равняется 62 миллионам. Даже Falcon Heavy, выводящая почти 64 тонны, дешевле (90 миллионов), а стоимость носителя Vulcan в базовой конфигурации не превысит 100 миллионов. Кроме этого, фактическая грузоподъемность «Ангары-А5» (22 тонны с Плесецка ) оказалась ниже проектной (24 тонны). По этой причине РД-191 в «Ангаре-А5» заменят на более мощные РД-191М, а ракета превратится в модифицированную «Ангару-А5М», выводящую с Восточного до 25 тонн.

Даже если в срок удастся доработать тяжелую «Ангару», современным носителем она будет считаться исключительно в пределах России. Крайне маловероятно, что она окажется сколько-нибудь конкурентоспособной на мировом рынке, поскольку кроме высокой цены (которую вряд ли удастся серьезно сбить), не будет иметь достаточной статистики пусков. В такой ситуации западные заказчики, особенно в условиях санкций, скорее отдадут предпочтение новым американским и европейским носителям, чем российским ракетам. Единственными заказчиками для тяжелой «Ангары» окажутся российские военные, которым вряд ли потребуется больше пары пусков в год.

В такой ситуации еще более печальным выглядит положение самого «Центра Хруничева», который с 2014-го на «финансовое оздоровление» получил в общей сложности 65 миллиардов рублей. В январе 2018-го это предприятие из-за сокращения заказов и аварий «Протонов», а также большой кредитной и социальной нагрузки попросило у федерального правительства еще 30 миллиардов рублей. Эта сумма, превышающая пятую часть годового бюджета «Роскосмоса», очевидно могла бы пойти на поддержку более эффективных предприятий и проектов госкорпорации, если, конечно, такие там вообще имеются.