Танкисты США дали оценку «Армате»

Business Insider: американские танкисты оценили боевые качества «Арматы»

Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», пишет Business Insider. Журналист издания решил поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о российском конкуренте.

Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», несмотря на то что общественности его представили ещё в далёком 2015 году, пишет Business Insider.

Издание решило поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о «российском танке следующего поколения».

Члены экипажа Abrams сошлись во мнении, что «Армата» — «достойная платформа», вот только её система автоматического заряжания и автоматизированная башня «не показались им практичными», подчёркивает Business Insider.

В разговоре с журналистом издания американские танкисты также назвали нереалистичным намерение российской стороны сделать «Армату» в перспективе танком без экипажа и управлять им дистанционно.