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Танкисты США дали оценку «Армате»
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Business Insider: американские танкисты оценили боевые качества «Арматы» 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: Reuters
Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», пишет Business Insider. Журналист издания решил поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о российском конкуренте.
Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», несмотря на то что общественности его представили ещё в далёком 2015 году, пишет Business Insider.
Издание решило поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о «российском танке следующего поколения».
Члены экипажа Abrams сошлись во мнении, что «Армата» — «достойная платформа», вот только её система автоматического заряжания и автоматизированная башня «не показались им практичными», подчёркивает Business Insider.
В разговоре с журналистом издания американские танкисты также назвали нереалистичным намерение российской стороны сделать «Армату» в перспективе танком без экипажа и управлять им дистанционно.
«Вообще-то я думал, что русские любят делать вещи наподобие автомата Калашникова, которые можно извалять в грязи, а они продолжат стрелять, — отметил один из членов экипажа Abrams. — У меня такое чувство, что в случае с Т-14 русские отвлеклись и решили повыделываться».
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