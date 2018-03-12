Ещё
Российский «Кинжал» ужаснул западные СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кинжал» ужаснул западные СМИ 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: Минобороны РФ
Видео, на котором запечатлен учебно-боевой пуск ракеты авиационного комплекса «Кинжал», ужаснуло британские СМИ.
В британском издании Metro вышел материал, посвященный российской гиперзвуковой ракете «Кинжал».
Авторы публикации выразили повышенный интерес к опубликованному ранее видео учебно-боевого пуска ракеты «Кинжал» и подробно описали все происходящее на кадрах.
«Запуск пошел по плану, гиперзвуковая ракета достигла своей цели», — сообщает издание.
В материале подчеркивается, что, после отсоединения ракеты от МиГ-31, она оставляет за собой в небе «огненный след».
Ранее другое британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой авторы отметили достоинства новейшей российской разработки «Кинжал».
ТК «Звезда»: последние новости
Атомная подлодка РФ «Пантера» несколько дней следила за субмариной НАТО Советник Порошенко обиделся на Россию из-за новейшего «Сармата» «Кинжал» ужаснул западные СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля235
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе34
Джонсон отказался жать руку послу России100
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам48
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение