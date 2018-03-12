Что перепутали комментаторы в «ракетно-ядерном» докладе

Замминистра обороны РФ попытался внести ясность в какофонию комментариев доклада Владимира Путина о новейших вооружениях России.

Все системы вооружений, о которых в начале марта в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин, находятся в разной степени готовности. Информация о том, что некоторые из них якобы не существуют, не соответствует действительности, заявил в интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны РФ Юрий Борисов

Речь, в частности, идет о ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком на ядерной тяге.

Кроме того, Юрий Борисов сообщил, что российская армия получит новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая может быть оснащена гиперзвуковыми блоками.

Сразу после того, как президент объявил о наличии таких систем, аналитики принялись анализировать инфографику, которой сопровождалась свою презентация, и многие из них пришли к выводу, что показанное может быть либо блефом, либо технически некорректным описанием. Им и не снилось

«Этим ракетам аналогов нет, они в самом деле неуязвимы как минимум при нынешнем уровне развития систем ПРО. Во-первых, у них нет ограничений по дальности полета: она может долететь хоть до Плутона. Во-вторых, их траекторию невозможно предсказать: они способна перемещаться сразу в трех измерениях», — сказала она «Ридусу» по горячим следам выступления Путина 1 марта. Названные ракетные системы — это то самое чисто российское ноу-хау, которое ни американцы, ни китайцы в обозримом будущем вряд ли повторят, считает главный редактор журнала «Оборона России» Ирина Кирина.

Россия, таким образом, вырвалась вперед в гонке вооружений — а по логике этих «догонялок», догоняющий никогда не сумеет обойти лидера. Как это выразил президент Путин, «тогда наши ребята еще что-то изобретут».

Новое «изделие», конечно, будет в производстве подороже, чем ракеты с обычным жидкостным двигателем, — но безопасность государства цены не имеет, и выделенные на оборону деньги в бюджете должны расходоваться именно на самые передовые образцы вооружений, поясняет эксперт.

При этом, подчеркивает Кирина, российские разработки ни в коей степени не нарушают никакие международные договоренности в области вооружений, так что формально придраться американцам будет не к чему: они сами виноваты, что упустили первенство, убедив себя в технологическом превосходстве над Россией. Три системы под окном

Владимир Евсеев. «Ракетный стратегический комплекс «Авангард» с планирующими боевыми блоками — это одна система, крылатые гиперзвуковые ракеты — другая, а компактная ядерная энергоустановка — третья. И совершенно некорректно смешивать между собой их предназначение и характеристики», — сказал он «Ридусу». В комментариях к заявлениям президента Путина по новым вооружениям в самом деле случилась путаница, потому что тот «утопил» в одном докладе различные новшества, из которых журналисты затем сварили не совсем съедобную кашу, объясняет замдиректора Института стран СНГ

«Авангард» (дальность стрельбы около 7000 км) в этом списке вряд ли можно отнести к каким-то загадочным ноу-хау, подчеркивает эксперт, поскольку эта система уже давно известна американцам, которые как раз на этом основании обвиняют Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Американцы так ее боятся потому, что она делает бессмысленной всю их систему ПРО: планирующие блоки могут непрерывно менять траекторию и подлетать к целям на территории США не с привычного — и потому прикрытого — северного направления, а с тихоокеанского или южного: «То есть американцам придется создавать систему ПРО во Флориде», — поясняет он. Руки у них коротки Мультипликация же с огибающей Южную Америку ракетой, которая так взбудоражила общественность, показывает возможности системы «Сармат», говорит эксперт.

В свою очередь, комплексы «Сармат» позволяют до минимума сократить активный участок полета ракеты — с нынешних пяти минут до одной. Поскольку базируются эти ракеты в Восточной Сибири, их невозможно перехватить на активном участке — разве что из космоса.

«Но такая установка тоже не является чем-то новым: ее аналоги еще в советское время ставили на спутники, потому что советские элементы энергопитания быстро выходили из строя — за три года по сравнению с 15-ю годами у США. Последняя российская разработка появилась пару лет назад, ее уже опробовали — тоже на спутнике», — вносит ясность эксперт. Многие комментаторы как раз и допустили путаницу, «разместив» малогабаритную ядерную двигательную установку на «Сарматах», для которых она никогда не предназначалась, добавляет Евсеев.

У этой установки есть как плюсы (небольшой размер), так и минусы: во-первых, она очень «грязная» и поэтому не может применяться на «пилотируемых» подводных лодках без риска радиационного заражения экипажа. То есть подвесить ее можно только к беспилотникам, но такие аппараты пока в России еще только проектируются. В этой части «пересмешники» речи Путина правы: президент — сознательно или же в состоянии эйфории — выдал пока еще «бумажную» технологию за действующую.

В этом смысле Юрий Борисов корректно подправил Верховного главнокомандующего, упомянув про «разные степени готовности» озвученных технологий.