Российская армия получила пневматические «Искандеры»

Расквартированный в Подмосковье 45-й инженерно-маскировочный полк получил новую партию надувных макетов вооружения: на сей раз это зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", сообщили в Минобороны России.

Также в полк поступили маскировочные комплекты для различных ландшафтов: снежных, растительных и пустынно-степных. Они способны скрыть важные объекты и боевую технику не только от оптического обнаружения, но и от радаров с тепловизорами. А пневматические макеты, в свою очередь, имитируют тепловые и радиолокационные характеристики объектов, которыми прикидываются. Учтены даже мелкие детали: окна кабин надувных грузовиков и пусковых установок выполнены из бликующего на солнце материала, что привлекает дополнительное внимание разведывательных самолетов и беспилотников. Ствол резинового танка выравнивают металлической трубой.

45-й ОИМП — уникальное подразделение Минобороны , предназначенное для выполнения наиболее сложных задач по противодействию системам высокоточного оружия, маскировке и имитации стратегически важных объектов. В армии часть получила прозвище "надувной полк".

Для обмана противника используются не только макеты. Подразделения полка способны за короткий срок построить настоящие капониры и взлетно-посадочную полосу, разместив на объекте надувные системы ПВО и истребители. Вокруг ложных позиций имитируется жизнедеятельность, а во время артиллерийского или воздушного налета солдаты прячутся в заранее построенные укрытия.

Помимо отвлечения внимания противника на ложные цели и раскрытия его огневых позиций очевиден и экономический эффект "надувных войск". Крылатая ракета для поражения, скажем, зенитного ракетного комплекса, стоит полтора миллиона долларов. Макет С-300 — десятки тысяч рублей.