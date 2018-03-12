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Россия обновит все штурмовики
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Россия обновит все штурмовики 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Весь парк российской штурмовой авиации может быть модернизирован до облика Су-25СМ3, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в авиаотрасли.
По его словам, сейчас обсуждается необходимость обновить все стоящие на вооружение штурмовики (порядка 200 различных модификаций Су-25), и работы по модернизации достаточно большого количества этих самолетов предусмотрены в госпрограмме вооружений, рассчитанной до 2027 года. Однако соответствующие контракты пока не подписаны, а Су-25СМ3 еще проходит испытания, завершить которые планируется в этом году.
«Эта работа на ближайшие месяца три. Затем будут выполняться боевые работы», — добавил собеседник агентства.
Летные испытания Су-25СМ3 проводятся с января 2017 года. Обновленная модификация штурмовика оснащена сверхточным прицельным комплексом СОЛТ-25, новым комплексом связи, комплексом «Витебск» для защиты от ПЗРК и улучшенными средствами поражения.
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