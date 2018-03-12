Россия обновит все штурмовики 

«Эта работа на ближайшие месяца три. Затем будут выполняться боевые работы», — добавил собеседник агентства.

По его словам, сейчас обсуждается необходимость обновить все стоящие на вооружение штурмовики (порядка 200 различных модификаций Су-25), и работы по модернизации достаточно большого количества этих самолетов предусмотрены в госпрограмме вооружений, рассчитанной до 2027 года. Однако соответствующие контракты пока не подписаны, а Су-25СМ3 еще проходит испытания, завершить которые планируется в этом году.