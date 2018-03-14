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Американский Eхcalibur сравнили с российским «Краснополем»
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Американский Eхcalibur сравнили с российским «Краснополем» 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Первые высокоточные боеприпасы появились в двух сильнейших армиях мира практически одновременно — в 80-х годах прошлого столетия. Они обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения. Однако из-за несовершенства технической базы снаряды могли поражать только цели, расположенные в прямой видимости оператора станции лазерной подсветки. Соответственно повышался риск уничтожения артиллерийских наводчиков и дорогостоящего оборудования.
В 1990 годы российские оружейники продолжали доводить до ума «лазерный» «Краснополь», а в США доверились спутниковой навигации и в 2006 году приняли на вооружение снаряд M982 Excalibur, управляемый по GPS. Их боевой дебют в Ираке привел военных Пентагона в восторг — точность поражения целей на расстоянии 40 километров составила 92 процента.
Однако, выяснилось — снаряд Excalibur обладает одним недостатком, который может свести на нет все преимущества.
"Спутниковое наведение высокоточного оружия позволяет решать лишь полицейские задачи. Если есть противодействие в виде РЭБ, то о спутнике можно забыть. В этом случае остается только два способа наведения — либо инерциальные средства, либо подсветка цели", — объяснил РИА Новости кандидат технических наук Алексей Левченков.
По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, «детские болезни» «Краснополя» лечатся современными средствами наблюдения за полем боя.
"Лазерный дальномер-целеуказатель необязательно должен быть носимым, его можно устанавливать на подвижные разведывательные пункты, вертолеты или даже беспилотники", — считает он.
Кстати, в 2011 году московское КБ «Компас» заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских снарядов ствольной артиллерии. В перспективе боеприпасы с такими взрывателями будут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением «Краснополь» — по целям в пределах прямой видимости.
Другой важный недостаток американских «спутниковых» снарядов в том, что они не попадают по движущимся целям, в то время как «Краснополь» поражает бронетехнику и надводные цели на скорости до 36 километров в час. Поэтому компания-разработчик Excalibur приступила к созданию усовершенствованного снаряда с возможностью лазерного наведения.
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