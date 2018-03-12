МО показало стрельбу снарядами «Краснополь»

Минобороны показало зрелищные кадры стрельбы снарядами «Краснополь» из «Мста-С»

Высокоточный снаряд «Краснополь» поражает цель с вероятностью в 95%.

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы на Лужском полигоне из самоходных гаубиц «Мста-С» высокоточными модернизированными снарядами «Краснополь».

Отмечается, что снаряд калибром 152 и 155 мм является управляемым, он снабжен реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.