Минобороны подписало контракт на ракеты «Авангард»

Минобороны заключило контракт на серийное производство ракет «Авангард»

«Система "Авангард" хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Это никакой не блеф, а реальные вещи. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем», — пояснил он.

4 марта военно-дипломатический источник сообщил, что «Авангард» запущен в России в серийное производство. Теперь эта информация подтвердилась.