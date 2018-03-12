Минобороны подписало контракт на ракеты «Авангард»

Об этом газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра оборонного ведомства Юрий Борисов.
«Система "Авангард" хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Это никакой не блеф, а реальные вещи. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем», — пояснил он.
4 марта военно-дипломатический источник сообщил, что «Авангард» запущен в России в серийное производство. Теперь эта информация подтвердилась.
О комплексе «Авангард» расказал президент России Владимир Путин 1 марта во время послания Федеральному Собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».