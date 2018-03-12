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Россия подтвердила реальность представленного оружия
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Минобороны подтвердило существование представленного Путиным оружия 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Минобороны РФ
Все системы вооружений, представленные президентом России Владимиром Путиным 1 марта, находятся в разной степени готовности, информация о том, что некоторые из них якобы не существуют, не соответствует действительности, заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Комментарии, как вы знаете, идут различные, вплоть до того, что это все фантастика, этого не может быть, или, напротив, другие крайности: президент России открыл очередную страницу гонки вооружений… Но все это не так… Могу только дополнить, что, действительно, эти системы находятся на разной степени готовности", — сказал он.
Путин в послании к Федеральному Собранию 1 марта рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
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