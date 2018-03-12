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Россию потеснили на мировом рынке оружия
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США потеснили Россию на мировом рынке оружия 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Доля России на мировом рынке оружия в 2013–2017 годах по сравнению с 2008–2012 годами уменьшилась на 4 процента. В это же время доля США увеличилась на те же 4 процента. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Стокгольмского института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).
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Согласно данным SIPRI, доля США на этом рынке за 2013-2017 годы увеличилась до 34 процентов. Основными покупателями американского оружия стали Саудовская Аравия (18 процентов поставок), Объединенные Арабские Эмираты (7,4 процента) и Австралия (6,7 процента).
В этот же период доля России сократилась до 22 процентов. Ключевые клиенты России — Индия (35 процентов), Китай (12 процентов) и Вьетнам (10 процентов).
В 2013–2017 годах глобальный оружейный рынок по сравнению с 2008–2012 годами вырос на 10 процентов. «В пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. На эти страны приходится 74 процента продаж», — пишет издание. Крупнейшими покупателями оружия в мире стали Индия, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Китай. Эти страны импортируют 35 процентов продаваемого оружия.
Первые три места в рейтинге ста крупнейших военно–промышленных компаний мира за 2016 год, составленном экспертами SIPRI, заняли производители из США.
С начала 2010-х годов экспорт российского оружия колебался на уровне 15-16 миллиардов долларов в год. На долю «Рособоронэкспорта» приходится около 13-14 миллиардов.
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