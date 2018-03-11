«Ракету Путина» показали в деле

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Пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 

Рамблер 2 часа назад
Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
1/9  Экипаж истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса "Кинжал".
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2/9  Отмечается, что пуск прошел успешно — ракета поразила заданную цель на полигоне.
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3/9  В ходе испытания подтвердились тактико-технические характеристики «Кинжала» и временные показатели.
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О том, что новые гиперзвуковые ракеты поступили в армию, 1 марта сообщил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.
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