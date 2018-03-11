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«Ракету Путина» показали в деле
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Пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Рамблер
2 часа назад
Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
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Экипаж истребителя МиГ-31 ВКС РФ выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса "Кинжал".
Фото:
Министерство обороны РФ
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Отмечается, что пуск прошел успешно — ракета поразила заданную цель на полигоне.
Фото:
Министерство обороны РФ
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В ходе испытания подтвердились тактико-технические характеристики «Кинжала» и временные показатели.
Фото:
Министерство обороны РФ
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Фото:
Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ
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Фото:
Министерство обороны РФ
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Фото:
Министерство обороны РФ
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Фото:
Министерство обороны РФ
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Фото:
Министерство обороны РФ
Комментарии
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О том, что новые гиперзвуковые ракеты поступили в армию, 1 марта сообщил во время послания Федеральному собранию президент России
Владимир Путин
. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.
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