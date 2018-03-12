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Названа цель гиперзвуковых «Кинжалов»
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Названа подходящая цель для гиперзвуковых «Кинжалов» 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Гиперзвуковые ракеты системы «Кинжал» способны поражать боевые корабли вероятного противника, включая авианосцы. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
«Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия», — сказал он.
11 марта Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с аэродрома в Южном военном округе. Пуск прошел успешно.
О том, что новые гиперзвуковые ракеты встали на дежурство в российской армии, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 1 марта. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.
Ракета «Кинжал», летящая с скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, маневрирует вдоль всей траектории полета. Это позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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