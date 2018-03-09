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Россия ответила на угрозы Пентагона
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В Госдуме оценили заявление Пентагона о способности американских подлодок уничтожить Россию 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT прокомментировал заявление главы Стратегического командования Вооружённых сил США генерала Джона Хайтена, который сказал, что американские подлодки способны уничтожить Россию.
>> "Подлодки США способны уничтожить Россию"
«Сегодня различные угрозы звучат не со стороны нашей страны, а прежде всего от США, да и от блока НАТО в целом. Мы ни на кого не собираемся нападать, и наша доктрина носит оборонительный характер, но с учётом тех возможных опасностей, которые исходят извне. Их же слова носят агрессивный характер. Это ещё раз подчёркивает необходимость укрепления обороноспособности нашей страны», — сказал он.
Швыткин также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин продемонстрировал публично те виды новейшего вооружения, которые способы отразить агрессию любого противника.
«США хотят продемонстрировать якобы имеющееся у них оружие, которое способно нанести удар по нашему государству, причём достаточно ощутимый. Это глупость, потому что вооружение, имеющееся у нас, в том числе противоракетное и противолодочное, как и базирование подводных аппаратов, отразит агрессию любого противника… Мы не хотим ни в коем случае войны, не стремимся к ней. Мы боремся за мир. Это главный посыл, который должен присутствовать в умах в США. И мы ещё раз предлагаем садиться за стол переговоров и конструктивно обсуждать вопросы обеспечения безопасности», — заключил депутат.
Ранее в Пентагоне заявили, что подлодки США способны уничтожить Россию и Китай.
1 марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал новые виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.
RT на русском: последние новости
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