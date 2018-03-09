«Подлодки США способны уничтожить Россию»

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — заключил он.

Генерал выразил уверенность в том, что помимо массированной атаки на США Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.