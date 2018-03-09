«Подлодки США способны уничтожить Россию»

США могут ответить на любую атаку со стороны России, считает председатель Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Об этом военный заявил в ходе бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии.
"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — отметил Хайтен.
Генерал выразил уверенность в том, что помимо массированной атаки на США Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.
"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — заключил он.
Ранее Пентагон обнародовал несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии", в которой главными угрозами американской безопасности названы Китай, Россия, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".