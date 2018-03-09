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Пушков: информация об оружии России отрезвила США
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Пушков: информация о новом оружии России отрезвила сенаторов США 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
После призыва американских сенаторов-демократов, которые обратились к государственному секретарю Рексу Тиллерсону с требованием начать диалог с Россией, российский сенатор Алексей Пушков заметил, что иногда полезно рассказать о находящемся в распоряжении страны вооружении. Об этом он написал в твиттере.
"В сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет", — отметил Пушков.
Ранее сенаторы-демократы заявили, что стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента России Владимира Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения.
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