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Автомат-амфибию готовят к серийному производству
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В Туле готовят к серийному производству автомат-амфибию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомат АДС калибра 5,45 миллиметра, стреляющий под водой и на суше, готовят в Туле к серийному производству для спецподразделений вооруженных сил и Росгвардии, а затем и для иностранных заказчиков, сообщил РИА Новости начальник отделения Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в НПО "Высокоточные комплексы") Юрий Амелин.
"Этот образец принят на вооружение, и мы готовим серийное производство. Ведется подготовка производства этого оружия", — заявил Амелин.
По его словам, тульские оружейники в первую очередь "должны выполнить требования и заявки наших силовиков". "Я могу назвать две структуры — это министерство обороны России и Росгвардия", — уточнил специалист.
"Да, нам разрешили", — ответил Амелин на вопрос о поставках российского автомата-"амфибии" зарубежным заказчикам, не пояснив, каким именно.
Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.
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