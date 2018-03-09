Автомат-амфибию готовят к серийному производству

В Туле готовят к серийному производству автомат-амфибию

Автомат АДС калибра 5,45 миллиметра, стреляющий под водой и на суше, готовят в Туле к серийному производству для спецподразделений вооруженных сил и Росгвардии, а затем и для иностранных заказчиков, сообщил РИА Новости начальник отделения Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в НПО "Высокоточные комплексы") Юрий Амелин

"Этот образец принят на вооружение, и мы готовим серийное производство. Ведется подготовка производства этого оружия", — заявил Амелин.

По его словам, тульские оружейники в первую очередь "должны выполнить требования и заявки наших силовиков". "Я могу назвать две структуры — это министерство обороны России и Росгвардия", — уточнил специалист.

"Да, нам разрешили", — ответил Амелин на вопрос о поставках российского автомата-"амфибии" зарубежным заказчикам, не пояснив, каким именно.

Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 миллиметра предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой. Темп стрельбы — до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-миллиметровым подствольным гранатометом — 4,82 килограмма.