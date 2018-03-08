Американский дрон вплотную подошел к России

Американский дрон-разведчик вплотную подошел к морским границам России

Разведывательный беспилотник американских ВВС RQ-4B совершил многочасовой полет у российской границы на Черном море. Об этом со ссылкой на мониторинговые данные авиаресурсов сообщает «Интерфакс»

Беспилотник поднялся с авиабазы на Сицилии и несколько часов летал на высоте 16 тысяч метров от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья и всего побережья Краснодарского края. В районе Севастополя он приближался к берегу на 30 километров, «Интерфакс» отмечает, что аппарат шел по кромке морской границы России.

Это второй за две недели американский самолет, который заметили у российских морских границ. Разведывательный EP-3E Aries II летал у побережья Крыма и Краснодарского края 26 февраля.

Также 8 марта британский самолет-разведчик RC-135W летал вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, находясь в воздушном пространстве Эстонии.

«Интерфакс» добавляет, что американские разведывательные самолеты практически ежедневно проходят вблизи российских границ на Балтике и Черном море.