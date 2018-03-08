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В Lockheed Martin рассказали о проблемах при производстве F-35
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В Lockheed Martin рассказали о проблемах при производстве F-35 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Omari Bernard
В американской корпорации Lockheed Martin рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются при производстве самолетов F-35. По словам специалистов, половина дефектов нового истребителя связана с работами над малозаметностью боевой машины, пишет DefenseNews.
Ответственный за программу F-35 вице-президент Lockheed Martin Джефф Бабионе сообщил, что компания столкнулась с трудностями при выполнении требований по обеспечению малозаметности самолета. В качестве причин он назвал уникальность продукции и резкий рост темпов производства.
Тем не менее, представитель Lockheed Martin признал и влияние "человеческого фактора".
"Случаются повреждения покрытия, и их нужно исправлять. Либо, так как покрытие частично наносится на самолет рабочими, им приходится иногда убирать излишки", — сказал он.
Ранее вице-адмирал Мэт Уинтер раскритиковал корпорацию за медленное устранение различных несоответствий стандартам качества при производстве.
F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.
Неоднократно сообщалось о различных технических неполадках. Так, в октябре прошлого года стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил F-35 после того, как на истребителях нашли ржавчину.
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