Американские танкисты оценили «Армату»

Американские танкисты сочли «чересчур крутой» российскую «Армату»

По мнению американских танкистов, российский танк Т-14 «Армата» вышел «чересчур крутым» и для войны нужна техника попроще. Прежде всего они отметили безопасную посадку экипажа. Но указали на ряд особенностей, с которыми человек способен справиться быстрее механики танка.

Экипаж танка Abrams армии США поделился с прессой впечатлениями от российского танка Т-14 «Армата». Беседа военных с изданием Business Insider состоялась на военной базе Форт Блисс в Техасе. Как отметили американские танкисты, экипаж Т-14 состоит из трех человек, они сидят рядом друг с другом в изолированном отсеке. «Это довольно безопасно», — заметил командир танка.

Заряжающему не понравилось, что боеприпасы в 125-миллиметровую пушку «Арматы» доставляются автоматически. «Человек может зарядить пушку быстрее, чем механизм, какой в нем смысл?» — считает он.

Как отмечает «Российская газета», механик-водитель заявил, что для войны нужна техника попроще. «Посмотри вокруг, тут сплошной песок. Он попадает в механизмы, те выходят из строя. А нужно, чтобы танк работал в любых условиях. Обычно русские делают надежное оружие типа автомата Калашникова: брось его в грязь, он будет работать. А здесь, я думаю, они увлеклись, вышло чересчур круто», — полагает механик-водитель.

Еще ему не понравилась необитаемая башня. «Если в разгар боя там что-нибудь сломается, надо вылезать наружу и чинить под пулями? Не знаю, не знаю… То же самое могу сказать по поводу планов сделать „Армату“ совсем беспилотной — это очень сложно в плане сервиса. Тут обычный танк обслуживаешь все время — и то он постоянно ломается», — считает военный.

Российский танк Т-14 «Армата» разработан Уралвагонзаводом. Машина проходит опытно-боевую эксплуатацию в войсках. Дальность его стрельбы является ключевым преимуществом — тот же Abrams «Армата» может сжечь, не входя в зону ответного огня.

Дополнительными достоинствами Т-14 стали революционная компоновка и многоуровневая защита, перед которой бессильны существующие и перспективные противотанковые средства поражения. На базе платформы «Армата» созданы тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, месяц назад гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов не исключил создание беспилотной версии «Арматы». «Мы не стоим на месте. Безусловно, мы думаем, работаем над этим», — заявил он.

Ранее сообщалось, что серийное производство нескольких сотен новейших танков Т-14 «Армата» начнется в 2020 году для нужд Центрального и Южного военных округов.