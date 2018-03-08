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На патрульных кораблях РФ разместят катера-беспилотники
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СМИ: На российских патрульных кораблях разместят катера-беспилотники 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: РИА Новости
На российских патрульных кораблях разместят управляемые безэкипажные катера со средствами наблюдения и связи, которые будут использоваться для досмотра подозрительных судов и патрулирования морских районов, пишет газета «Известия» со ссылкой на главное командование ВМФ России. По данным издания, беспилотники будут оборудованы средствами видеонаблюдения, радарами и гидроакустическими станциями, а собираемая информация будет передаваться на патрульные корветы проекта 22160 в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что российские тральщики собираются оснастить комплексом «Диамант» — противоминными дронами отечественной разработки.
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