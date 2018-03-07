Пилоты истребителей решали загадку во время полета

Пилоты истребителей попытались решить загадку во время полета

В сети опубликовали переговоры пилотов американского истребителя и дозаправщика. На видео обратило внимание издание The Mirror.

Ролик появился на YouTube-канале Объединенных боевых сил США. На нем показана дозаправка в воздухе истребителя F-22 Raptor, а также слышно, о чем разговаривают пилоты.

Член экипажа дозаправщика спросил у пилотов истребителя, что может бежать (run), но не может идти (walk). После нескольких попыток отгадать загадку, летчики сдались. Ответом оказался нос (с английского running nose переводится к насморк — прим. Ленты.ру ).