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Пилоты истребителей решали загадку во время полета
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Пилоты истребителей попытались решить загадку во время полета 

Lenta.ru 7 марта 2018
В сети опубликовали переговоры пилотов американского истребителя и дозаправщика. На видео обратило внимание издание The Mirror.
Ролик появился на YouTube-канале Объединенных боевых сил США. На нем показана дозаправка в воздухе истребителя F-22 Raptor, а также слышно, о чем разговаривают пилоты.
Член экипажа дозаправщика спросил у пилотов истребителя, что может бежать (run), но не может идти (walk). После нескольких попыток отгадать загадку, летчики сдались. Ответом оказался нос (с английского running nose переводится к насморк — прим. Ленты.ру).
В описании к видео сказано, что пилот дозаправщика Джордан Смит «известен своей изобретательной и поднимающей боевой дух манерой вести разговоры с летчиками». Он любит шутить с коллегами, загадывать им загадки и спрашивать, по каким домашним блюдам они скучают.
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