Полк ЗВО получил два звена боевых «Аллигаторов»

Полк в Смоленской области получил два звена боевых «Аллигаторов»

Полк Западного военного округа, дислоцирующийся в Смоленской области , получил два звена новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЗВО.

Крылатые машины в разобранном виде из завода-изготовителя на Дальнем Востоке перебросили в город Псков на военно-транспортных самолетах. В Северо-Западном федеральном округе специалисты их собрали. А уже после этого экипажи доставили вертолеты Ка-52 к месту постоянной службы — в Смоленскую область.

Перед этим летчики прошли специальную переподготовку в Тверской области — в центре переучивания летного состава армейской авиации. Там же они и совершили свои первые учебные полеты на "Аллигаторах".

Ка-52 "Аллигатор" — разведывательно-ударный вертолет. Он в состоянии поражать как небронированную, так бронированную технику, воздушные цели и живую силу. Максимальная взлетная масса — 10,8 тысячи килограммов. Максимальная скорость — 300 километров в час, крейсерская скорость — 260 километров в час. Практическая дальность полета — 460 километров, перегоночная дальность — 1110 километров. На вооружении стоит стрелково-пушечное оружие, управляемые ракеты "воздух-земля" "Атака" либо "Вихрь-1" или "Игла-В". На борту есть и неуправляемые ракеты.