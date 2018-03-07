В США сравнили российские и американские гаубицы

Американские СМИ попытались выявить сильные и слабые стороны американской и российской артиллерии и сравнить эффективность основных самоходных гаубиц, состоящих на вооружении у двух государств.

Как пишет The National Interest , новейшей американской артиллерийской системой является 155-миллиметровая M109A7, которая должна заменить основное самоходное орудие армии США M109A6 "Paladin". Российские же артиллеристы используют 152-миллиметровую САУ 2С3 "Акация", на смену которой уже пришли 2С19 "Мста-С" и ее модификации.

M109A6 "Paladin" — основная американская САУ, в которой процесс заряжания происходит вручную. Поэтому скорострельность орудия оставляет желать лучшего. Гаубица является надежной и точной, но по огневой мощи не может сравниться с российскими, европейскими или азиатскими артсистемами. Более совершенная M109A7 отличается в том числе и тем, что благодаря автомату заряжание может вести огонь с максимальной скорострельностью до четырех выстрелов в минуту.

Самая старая САУ, состоящая на вооружении в российской армии, 2С3 при ручном заряжании стреляет со скоростью 2-3 выстрела в минуту. Но основная российская самоходная гаубица 2С19 "Мста" благодаря запрограммированной последовательности работы автомата заряжания ведет огонь со скоростью 7-8 выстрелов в минуту. Скорострельность же версии 2С19М2 увеличена до 10 выстрелов в минуту. При этом для точности стрельбы используется система ГЛОНАСС. А САУ 2С33 имеет еще более высокую скорострельность. Кроме того, в российской армии, в отличие от армии США, используются 122-миллиметровая 2С1 "Гвоздика" и 120-миллиметровая 2С34 "Хоста".