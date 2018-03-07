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Трамп оценил решение поставить в Швецию ракетные системы
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Трамп оценил решение поставить в Швецию ракетные системы 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: EPA
Поставка американских противоракетных систем Patriot в Швецию повысит безопасность в Балтийском регионе, заявил президента США Дональд Трамп.
"Мне приятно, что Швеция намерена купить противоракетную и противовоздушную систему Patriot — лучшую в мире — по соглашению стоимостью более трех миллиардов долларов. Эта система повысит безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Президент добавил, что экономическое сотрудничество, включая военно-техническое, это "только начало", и стороны работают над новыми соглашениями.
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