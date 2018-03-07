Трамп оценил решение поставить в Швецию ракетные системы

Дональд Трамп. "Мне приятно, что Швеция намерена купить противоракетную и противовоздушную систему Patriot — лучшую в мире — по соглашению стоимостью более трех миллиардов долларов. Эта система повысит безопасность и стабильность в регионе Балтийского моря", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Поставка американских противоракетных систем Patriot в Швецию повысит безопасность в Балтийском регионе, заявил президента США

Президент добавил, что экономическое сотрудничество, включая военно-техническое, это "только начало", и стороны работают над новыми соглашениями.