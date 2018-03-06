Ставка на спецпатрон: «Калашников» обозначил преимущества нового пистолета Лебедева

Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К значительно превосходит по своим техническим характеристикам пистолет Макарова, но для полицейских сил такого оружия вполне достаточно, а в армии вместо него уже используют пистолет Ярыгина, отмечает главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов. Серия для нового пистолета Лебедева

«Много в судьбе пистолета Лебедева будет зависеть от государственной поддержки. Макаров удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к табельному полицейскому оружию, поэтому полицейским новый пистолет особо и не нужен. Конечно, для современных боевых действий пистолет Макарова уже не соответствует — патроны слишком слабые для армейского пистолета, а емкость магазина и скорость его замены низкие. Но в армии уже есть пистолет Ярыгина. Он поставлен на поток, а все его недостатки ранее были выявлены и устранены. ПЛ-15К даже в случае удачного прохождения приемки будет сложно конкурировать с Ярыгином, ему предстоит обкатка в войсках в случае запуска в серию. Идеальных пистолетов сразу на выходе не бывает, поэтому процесс притирки легко может занимать до пяти лет», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» Кудряшов. концерне Калашников рассказали о планах запустить в серийное производство на Ижевском механическом заводе новый пистолет Лебедева. Оружия еще предстоит пройти приемочные испытания, но уже сейчас под него готовится новый производственный участок на заводе, что позволит «минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделия». В концерне рассчитывают, что ПЛ-15К сможет полноценно заменить пистолет Макарова.

Наиболее интересным направлением для пистолета Лебедева наш собеседник называет спортивную стрельбу. Среди характеристик, которые дают серьезные преимущества оружию, эксперты выделяет его эргономику, низкую отдачу из-за особенности конструкции ствола, улучшенную меткость и увеличенный магазин. Ставка на спецпатрон

Как ранее рассказывал нам исследователь истории вооружения и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев, «Калашников» начал разрабатывать новый пистолет в инициативном порядке еще в 2015 году, и тогда он создавался как боевое и армейское оружие. Но так как в этом качестве большого интереса он не вызвал, то появился более мощный укороченный вариант, выполненный под патрон 9х19.