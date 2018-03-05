Ещё
«Калашников» запустит в производство новый пистолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» запустит в производство новый пистолет 

Российская Газета 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Новый пистолет Лебедева, ПЛ будет в ближайшем будущем запущен в серийное производство на Ижевском механическом заводе.
— Началась организация нового производственного участка для производства ПЛ. Стадия разработки и подготовки пистолета к приемочным испытаниям подходит к концу, — рассказали в пресс-службе концерна "Калашников", частью которого является ИМЗ. В концерне отметили, что запуск нового оборудования позволит минимизировать влияние человеческого фактора на качество изделий.
— Серийное производство ПЛ, пистолета Лебедева — в ближайшей перспективе, — добавил исполнительный директор предприятия Александр Гвоздик на церемонии запуска инвестпроекта в рамках модернизации завода. На техническое и технологическое перевооружение ИМЗ в 2018 году будет направлено пять миллиардов рублей, модернизацию планируется завершить к Дню оружейника в сентябре 2019-го.
Самозарядный пистолет Лебедева разработан концерном "Калашников" и впервые показан на форуме "Армия-2015". Через два года была представлена компактная версия ПЛ. Оружие предназначено для замены пистолета Макарова в силовых структурах. При разработке нового пистолета особое внимание было уделено его балансу и эргономике. Индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие, органы управления выведены на обе стороны.
Базовая версия ПЛ имеет под стволом планку Пикатинни для крепления дополнительного оборудования. Пистолет использует патроны стандарта 9х19 мм Parabellum. Емкость магазина 14 патронов.
Ижевский механический завод выпускает охотничьи гладкоствольные и нарезные ружья, пистолеты Макарова и Ярыгина, малогабаритный ПСМ.
Российская Газета: последние новости
Атомные подлодки Северного флота дошли до США Т-72 с "уголковой защитой" выступил в роли тарана в боях под Дамаском Смертельный "Костерок": В Сирии стали чаще применять ГП-25
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля276
Джонсон отказался жать руку послу России160
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение