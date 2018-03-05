«Запад оказался в положении догоняющего»

Источник в военно-дипломатических кругах сообщил, что в России завершились испытания ядерной энергоустановки для новейших крылатых ракет и малогабаритных глубоководных аппаратов. По словам источника, подобные технологии создаются и воплощаются лишь в России — чтобы «побудить западных партнеров спуститься с небес на землю». Теперь Запад оказывается на месте догоняющего, поскольку ранее он «пропустил сигналы».

Испытания ядерной энергетической установки малых габаритов, предназначенной для инсталляции на крылатые ракеты и автономные глубоководные аппараты, завершились успешно, сообщил РИА «Новости» источник в военно-дипломатических кругах. Во всем мире только в РФ разрабатываются и реализуются проекты подобного характера, отметил собеседник издания.

Он заявил, что ранее Москва неоднократно и специально отправляла западным партнерам сигналы о бессмысленности их попыток сдержать своими системами противоракетной обороны стратегический потенциал России.

Утечка информации о разработке российских автономных беспилотников-субмарин «неограниченной дальности» была специально организована несколько лет назад именно как подобный сигнал, добавил он.

«С тем, чтобы побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности», — объяснил цель контролируемой утечки источник.

Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, западные государства «поверили в свою исключительность» и «технологическое превосходство» и решили российских сигналов не замечать. «Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков», — сказал источник.

Также собеседник издания добавил, что Российская Федерация не покидала ключевых договоров, обеспечивающих взаимное стратегическое сдерживание и «необходимый паритет». По словам источника, Запад сам сделал подобный выбор, в очередной раз проявив стратегическую слепоту относительно России и ее возможностей.

Наконец, источник подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил о необходимости поиска новых путей сбережения мира, а не разгона новой гонки вооружений.

В пятницу, 2 марта, официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские военные «не удивлены» новыми видами вооружений России, представленных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. В военном ведомстве США «полностью готовы» к отражению любых угроз, а новое российское оружие «учли при составлении ядерной доктрины». Уайт добавила, что Пентагон давно следит за разработками России в области вооружений.

Уайт добавила, что вооруженные силы США готовы защищать американскую нацию «несмотря ни на что». Также представитель Пентагона сообщила, что последний принятый США военный бюджет размером в почти $700 млрд, один из самых обширных за всю американскую историю, содержит в себе план противодействия России и Китаю . По словам Уайт, в Москве хорошо осведомлены, что противоракетная оборона США направлена «против стран-изгоев, а не против них».

Кроме того, Пентагон не будет каким-либо образом изменять свою ядерную доктрину на фоне слов Путина о новых ракетах России. Обнародованная 2 февраля доктрина «разрабатывалась уже давно», и все факторы были учтены при составлении, подчеркнула Уайт.

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC 1 марта риторику о «новой холодной войне» назвал «пропагандистской». «По моему мнению, те, кто говорят, что началась новая холодная война, не аналитики, они занимаются пропагандой», — подчеркнул Путин. Он добавил, что гонка вооружений началась, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне.

«Вместо того чтобы создавать угрозы друг для друга, великие державы должны консолидировать усилия по защите от террористов», — добавил президент РФ.

Путин также заявил журналистке Мегин Келли, что новое российское оружие не является «дрянной компьютерной графикой».

В ходе своего выступления перед Федсобранием Путин заявил: у России появятся новейшие технические комплексы, способные поражать межконтинентальные цели. Их особенностью станет возможность глубокого маневрирования по высоте и по курсу. Путин отметил, что в нулевых годах такой технологии не было ни у одной страны.