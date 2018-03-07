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Путин назвал условия применения Россией ядерного оружия
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Путин назвал условия применения Россией ядерного оружия 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в интервью в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева заявил, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар.
«Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ».
«Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить», — заявил президент.
Он признал, что «для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?».
Ранее Путин уже отвечал на вопрос, приведет ли атака на Россию без использования ядерного вооружения к применению ядерного оружия со стороны Москвы.
В среду журналист Владимир Соловьев опубликовал на своих страницах в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» новый документальный фильм Саиды Медведевой «Миропорядок 2018» с участием президента Владимира Путина. Фильм основан на нескольких эксклюзивных интервью Путина журналисту.
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