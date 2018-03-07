Путин назвал условия применения Россией ядерного оружия

«Что касается непосредственно этой темы, она, конечно, очень важная, чрезвычайно чувствительна. Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин в интервью в фильме «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева заявил, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар.

«Это называется ответный, встречный удар, когда у нас возникает законное право ответить», — заявил президент. Он добавил, что «решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если наши системы предупреждения ракетного нападения зафиксировали не только старт ракет, но и дали точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию РФ».

Он признал, что «для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа, но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?».

Ранее Путин уже отвечал на вопрос, приведет ли атака на Россию без использования ядерного вооружения к применению ядерного оружия со стороны Москвы