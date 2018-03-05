«Вертикальный удар на скорости в 10 Махов»: что ждет эсминец США при встрече с российским «Кинжалом»

Ответ России на расширение ПРО США Ракетный авиационный комплекс «Кинжал» уже сегодня используется на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. Это направление выбрано не случайно, так как в акваторию Черного моря заходят американские эсминцы типа «Арли Берк» с системами Aegis. Теперь же против ракет «Кинжал» любые системы ПРО и ПВО кораблей США оказываются бесполезными, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

«Стоит понимать, что вся презентация новых образцов нашего оружия первого марта объясняется безудержным расширением систем ПРО США и продвижением их к нашим границам в наземном и морском варианте. Все это подавалось как достойный ответ растущей угрозе со стороны РФ. Более того, в новой ядерной доктрине этому вопросу уделялось особое место. Западные аналитики рассчитывали, что у нас нет новых разработок, кроме баллистических ракет, с которыми они научились бороться. Но мы смогли их удивить. Гиперзвуковыми технологиями ранее занималось всего несколько стран, среди которых кроме нас выделяются Великобритания, Китай и США. Американцы работали сразу по нескольким проектам в рамках своей глобальной концепции мгновенного удара, но мы их опередили», — отмечает эксперт ФБА «Экономика сегодня». Возможности "Кинжала" Помимо «Кинжала» в российские войска активно внедряется и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», уже запущенный в серийное производство. При этом никто кроме нас гиперзвуковым оружием сегодня не обладает, поэтому все позиционные районы американских ПРО, военно-морские группировки и батальонные группы по факту не имеют никакого смысла, заявляет военно-дипломатический источник РИА Новости . По его мнению, американцам надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров, договариваться о всеобъемлющей безопасности.

По словам эксперта, ракетный авиационный комплекс «Кинжал» уже сегодня используется на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе, и это направление выбрано не случайно, так как в акваторию Черного моря достаточно часто заходят американские эсминцы типа «Арли Берк» с системами Aegis на борту.

«Основное назначение комплекса «Кинжал» — борьба с кораблями, что и было показано Владимиром Путиным в презентации. Ракета стартует с большой высоты, куда ее доставляет модернизированный самолет Миг-31. После старта ракета в считанные секунды входит в зону поражения цели и наносит вертикальный удар на скорости в 10 Махов. Угол атаки при этом составляет порядка 90 градусов, что обнуляет значимость любой системы ПВО, а РЛС оказываются бесполезными из-за высочайших скоростей», — резюмирует Алексей Леонков. Кроме того, на южном направлении, на территории Румынии развернут и позиционный район глобального ПРО США. Другими словами, это одно из наиболее опасных направлений, откуда могут стартовать ракеты. Теперь же против ракет «Кинжал» любые системы американской ПРО и ПВО оказываются бесполезными.