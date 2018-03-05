Обзор зарубежных СМИ: «Смертоносный план России»

«Смертоносный план России»

Русский ученый предсказал «сексуальную анархию» на Западе Россия подготовила «смертоносный» план, чтобы защитить Черное море, сообщает National Interest. По словам автора статьи, в черноморском регион есть две угрозы для России — НАТО и Украина, в связи с чем военные формируют две линии обороны в акватории Черного и Азовского морей. В ближайшие годы Россия намерена разместить там современное ядерное и конвенциональное оружие, в том числе малотоннажные корабли и крылатые ракеты «Калибр».

«Циничная» реклама «Газпрома» Русско-американский социолог Питирим Сорокин предсказал сексуальное разложение Запада, сообщает American Conservative. Еще в 1937 году Сорокин писал, что в западном обществе начался один из глубочайших ценностных кризисов. После Второй мировой войны ученый стал еще более пессимистичен, заявив о «похоронах» даже призрака прогресса. Тогда он прогнозировал, что искусство превратится в шоу и товар, политики ради сохранения власти обратятся к насилию и лжи, а люди станут эгоистами. В 1950-х Сорокин прогнозировал «сексуальную анархию» из-за помешательства американцев на сексе.

На Украине сравнили свой танк с российским Немецкий таблоид Bild назвал «циничной» рекламу газопровода «Северный поток — 2» на стадионе местного футбольного клуба «Шальке», спонсором которого является строящая газопровод российская компания «Газпром». Во время прошедшей на минувших выходных игре чемпионата Германии между клубами «Герта» и «Шальке» на установленных вокруг поля бортиках была замечена надпись «"Северный поток — 2". Надежная энергия для Европы». По словам автора статьи, подобные заявления являются «цинизмом», так как «Газпром» показал свою ненадежность, проиграв спор в суде Стокгольма украинской компании «Нафтогаз»

«Радиоактивный» туризм на Украине Украинский танк «Оплот» лучше российского Т-90, считает автор статьи в издании «Деловая столица». По его мнению, поступление на вооружение России танка Т-90 и предстоящее вооружение «Оплотом» украинской армии довело до апогея противостояние танковых школ двух стран. Так, двигатель российского Т-90 является менее мощным, надежным и продуманным, чем силовая установка «Оплота». Также «украинец» имеет больший боекомплект и скорострельность и лучше защищен. Между тем журналист отмечает, что Т-90 дольше состоит на вооружении, что означает большую подготовленность экипажей, а также имеющиеся тактические наработки, что важно при танковом противостоянии. Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал украинский «Оплот» — переделанным Украиной не лучшим советским танком и «ширпотребом», который покупают из-за его дешевизны.

Португальское издание Visao рассказало о «радиоактивном» туризме в Чернобыле. По словам автора публикации, туризм в зоне отчуждения процветает: достаточно за несколько недель до приезда заказать пропуск, заплатить от 20 до 300 евро за человека и не забыть паспорт. В самой зоне нельзя входить в здания и прикасаться к чему-либо, однако следят за этим не слишком строго. Как рассказал изданию местный экскурсовод, в 2016 году в Чернобыльской зоне побывали 25 тысяч туристов, а в 2017-м — больше 30-и тысяч. По его словам, для них это сродни посещению «музея Советского Союза». Обязательным пунктом для гостей является «самое печальное» колесо обозрения в городе Припять, последний на Украине памятник Владимиру Ленину, а также место, вдохновившее создателей компьютерной игры Call of Duty.