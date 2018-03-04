Американцы провели разведку у российских границ

Американские разведывательные самолеты продолжают изучать территорию Российской Федерации в приграничных районах.

В воскресенье самолет ВВС США RC-135W поднялся в небо в Великобритании и прошел вдоль российской границы вдоль Ленинградской, Псковской областей и Калининградской областей. RC-135W способен в пределах 500 километров засекать радиопереговоры противника и режимы работы радиоэлектронных средств управления войсками.

Самолет 3A Sentry AWACS приблизился к российским рубежам на севере в небе над Норвегией, пишет "Интерфакс"

Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и прошел вдоль линии разграничения в Донбассе. Он держался в 40-60 километрах от Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Global Hawk ведет стратегическую разведку на глубину более 200 километров на территории противника.