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Американцы провели разведку у российских границ
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Американцы провели разведку у российских границ 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: EPA
Американские разведывательные самолеты продолжают изучать территорию Российской Федерации в приграничных районах.
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В воскресенье самолет ВВС США RC-135W поднялся в небо в Великобритании и прошел вдоль российской границы вдоль Ленинградской, Псковской областей и Калининградской областей. RC-135W способен в пределах 500 километров засекать радиопереговоры противника и режимы работы радиоэлектронных средств управления войсками.
Самолет 3A Sentry AWACS приблизился к российским рубежам на севере в небе над Норвегией, пишет "Интерфакс".
Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и прошел вдоль линии разграничения в Донбассе. Он держался в 40-60 километрах от Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.
Global Hawk ведет стратегическую разведку на глубину более 200 километров на территории противника.
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