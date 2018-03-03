Ещё
«Невеста Сатаны»: Великобритания о новом оружии РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Невеста Сатаны»: в Великобритании оценили новое оружие России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP
Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для российской системы гиперзвукового оружия "Авангард".
>> Новое оружие России
В четверг в послании к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе системы "Авангард". Она способна лететь в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее абсолютно неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
По мнению журналиста Metro, новые образцы российского оружия "представляют собой крупный технологический прорыв, который может резко усилить военные возможности России, укрепить ее положение на международной арене и спровоцировать новую гонку вооружений".
"Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" — "Невеста Сатаны", — пишет Metro.
Само выступление Путина журналист назвал "пугающим". Предложение президента россиянам самим выбрать название для нового оружия было проявлением черного юмора, считает он.
РИА Новости: последние новости
Россия готова обсуждать вопрос предотвращения гонки вооружений в космосе В Белом доме заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится США создали в ЕС запасы для развертывания дополнительно до 300 тысяч солдат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уничтожить ДНР и ЛНР. Предложен новый выход675
В Белом доме слышны выстрелы218
«Газпром» успокоил Европу70
Трамп пригрозил новыми ограничениями для Европы29
Украина нацелилась на «Северный поток»563
Видео
00:15
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:48
«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова
Шоу-бизнес
01:37
Раскрыта связь Малахова и Шурыгиной
Шоу-бизнес
00:57
Зачистка в Киеве попала на видео
Украина В мире
02:39
В США признали победу России в Сирии
Ближний Восток Армия
00:24
В Кремле высказались о незаконности санкций США
Политика Латинская Америка
00:27
Шепелев перестал скрывать любовницу
Шоу-бизнес
00:46
В РФ обрушились цены на iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:19
Полуторагодовалая девочка спасла мать
Происшествия
02:45
«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение