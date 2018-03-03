«Невеста Сатаны»: Великобритания о новом оружии РФ

«Невеста Сатаны»: в Великобритании оценили новое оружие России

Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для российской системы гиперзвукового оружия "Авангард".

В четверг в послании к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о создании в России новых видов оружия, в том числе системы "Авангард". Она способна лететь в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее абсолютно неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" — "Невеста Сатаны", — пишет Metro. По мнению журналиста Metro, новые образцы российского оружия "представляют собой крупный технологический прорыв, который может резко усилить военные возможности России, укрепить ее положение на международной арене и спровоцировать новую гонку вооружений".

Само выступление Путина журналист назвал "пугающим". Предложение президента россиянам самим выбрать название для нового оружия было проявлением черного юмора, считает он.