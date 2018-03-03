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«От российского „Кинжала“ нет противоядия»
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Защиты от российского комплекса «Кинжал» нет, заявил источник 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Минобороны РФ
От российского авиационного ракетного комплекса "Кинжал", обладающего скоростью в 10 махов, нет защиты, заявил военно-дипломатический источник.
"От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или противоядия", — сказал он.
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Источник отметил, что все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы, теперь, по словам военных — только хорошие цели. Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета.
По словам источника, вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, — просто дырка от бублика, а сама система ПРО — дырявый зонтик.
Источник сообщил, что западным партнерам РФ пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках., а гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в серийное производство.
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