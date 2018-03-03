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Неуязвимый гиперзвуковой комплекс запущен в производство в РФ
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Ракетный комплекс «Авангард» запустили в производство, сообщил источник 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © Минобороны РФ
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" запущен в России в серийное производство. Об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
Западным партнерам Москвы, как отметил источник, пора осознать новую реальность Новейшая разработка, по его словам, способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
Источник также отметил, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже находится в войсках.
О ракетном комплексе "Авангард" президент России Владимир Путин рассказал в минувший четверг в послании к Федеральному Собранию.
Британский таблоид Metro предложил свой вариант названия для новейшей разработки. "Мы хотели бы предложить свое название для неостановимого "Авангарда" — "Невеста Сатаны", —написало издание.
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