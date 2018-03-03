Ещё
Эксперт сравнил Cу-57 c аналогами из США и Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский эксперт сравнил Cу-57 c аналогами из США и Китая 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: Alex Beltyukov / Wikimedia
Американский военный эксперт, научный сотрудник при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман в интервью порталу Business Insider сравнил российский истребитель Су-57 с аналогичными самолетами США и Китая.
Кофман отметил, что Су-57 по малозаметности превосходит истребители четвертого поколения, однако уступает в этом F-22 и F-35. При этом, по словам эксперта, цена российской боевой машины значительно ниже, чем у американских самолетов.
Среди других достоинств Су-57 эксперт выделил летные качества.
"В плане маневренности российские самолеты всегда показывают очень хорошие результаты", — подчеркнул Кофман.
Прямым конкурентом Су-57 американский эксперт назвал новый китайский истребитель пятого поколения J-20. По мнению Кофмана, несмотря на ряд достоинств, J-20 уступает СУ-57, поскольку двигатели китайской машины — это варианты более старых российских.
Кроме того, ученый усомнился в малозаметности китайского J-20 из-за его больших размеров и особенностей конструкции.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, оснащенный новейшим комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена в Воздушно-космические силы в 2019 году.
РИА Новости: последние новости
Афганистан напомнил, что Россия "могла бы поставить вертолеты бесплатно" Военный эксперт: поставка Украине Javelin не поможет США В Госдуме ответили на заявления Пентагона о возможности уничтожить Россию
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России339
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям191
Атомные подлодки РФ дошли до США190
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео539
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:27
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение