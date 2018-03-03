Блогеры: Су-30СМ принят на вооружение ВВС РФ

Блогеры узнали об официальном принятии на вооружение истребителя Су-30СМ

Распоряжением президента России от 12 января 2018 года многофункциональный истребитель Су-30СМ принят на вооружение ВВС России, сообщают блогеры.

«Новые самолеты [Су-30СМ] оснащаются разработанными и поставляемыми АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И. И. Торопова» изделиями 170-1 и устройствами выброса пассивных помех УВ-30МКР», — говорится в статье издания. Об официальном принятии истребителя на вооружение сообщает блог bmpd со ссылкой на сообщение в корпоративной газете «Вымпел» АО «Гос МКБ „Вымпел“ имени И. И. Торопова».

В декабре в Сети появились кадры «стыковки» Су-30СМ ВКС России с тяжелым военно-транспортным самолетом Ил-76.