Блогеры: Су-30СМ принят на вооружение ВВС РФ

Распоряжением президента России от 12 января 2018 года многофункциональный истребитель Су-30СМ принят на вооружение ВВС России, сообщают блогеры.
Об официальном принятии истребителя на вооружение сообщает блог bmpd со ссылкой на сообщение в корпоративной газете «Вымпел» АО «Гос МКБ „Вымпел“ имени И. И. Торопова».
«Новые самолеты [Су-30СМ] оснащаются разработанными и поставляемыми АО «Гос МКБ „Вымпел“ им. И. И. Торопова» изделиями 170-1 и устройствами выброса пассивных помех УВ-30МКР», — говорится в статье издания.
В декабре в Сети появились кадры «стыковки» Су-30СМ ВКС России с тяжелым военно-транспортным самолетом Ил-76.
До этого Die Welt писало, что российский ответ американскому F-15E Strike Eagle, истребитель Су-30СМ, действительно способен выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, однако уступает конкуренту из США по скорости, боевой нагрузке и малозаметности.