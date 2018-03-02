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Ракету «Ангара» модифицируют
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В России решили модифицировать ракету «Ангара» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» подвергнется модернизации. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий от правительства космическую отрасль, передает ТАСС.
В ходе посещения производственного объединения «Полет» (филиал Центра имени Хруничева) он рассказал, что принято решение немедленно открыть работы по облегчению «Ангары» и увеличению ее тяговооруженности. Ракета «будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги», — заявил он.
Рогозин отметил, что необходимо также открыть работы по метановому двигателю, по кислородно-водородному двигателю, чтобы повысить грузоподъемность «Ангары» в тяжелом классе до 37 тонн.
По словам вице-премьера, «Ангара» должна выйти на серийное производство «хотя бы в 2021 году. Это реально, исходя из тех решений, которые я считаю необходимым сделать в части кооперации с другими предприятиями». Пока в Роскосмосе рассчитывают в 2019 году сделать «легкие» «Ангара 1.1» и «Ангара 1.2», тяжелая же версия по изначальному плану должна появиться к 2022 году.
Единственный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года, носитель создавался около 20 лет.
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