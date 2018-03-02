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Тест: Как атакуют «Сармат», «Кинжал» и «Авангард»?
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Тест: Как атакуют «Сармат», «Кинжал» и «Авангард»? 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Public Domain
В Пентагоне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, рассказавшего о новом виде российского оружия. В США отметили, что готовы защищаться, и предложили способ противодействия — средства космического базирования.
1 марта, выступая перед парламентом, Путин представил новейшую военную технику. Это ракетный комплекс «Сармат», против которого бессильна ПРО, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», беспилотная подводная лодка, комплекс «Авангард» и другое оружие. Знаете ли вы, что это такое? Проверьте себя — пройдите тест.
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