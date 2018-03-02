Тест: Как атакуют «Сармат», «Кинжал» и «Авангард»?

Пентагоне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина , рассказавшего о новом виде российского оружия. В США отметили, что готовы защищаться, и предложили способ противодействия — средства космического базирования.

1 марта, выступая перед парламентом, Путин представил новейшую военную технику. Это ракетный комплекс «Сармат», против которого бессильна ПРО, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», беспилотная подводная лодка, комплекс «Авангард» и другое оружие. Знаете ли вы, что это такое? Проверьте себя — пройдите тест.