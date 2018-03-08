Ещё
Пентагон «разочарован» новым вооружением России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне прокомментировали заявления Путина о новых видах вооружений 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: © Минобороны РФ
Пентагон "разочарован" заявлениями президента РФ Владимира Путина о новых видах вооружений, имеющихся у России, заявил замминистра обороны США Джон Руд.
"Мы знаем о разработке российских вооружений и с обеспокоенностью наблюдаем некоторые изменения в российской военной доктрине и программе военных учений, но все же нас разочаровывает, что президент Российской Федерации решил представить их именно так, как он их представил", — сказал Руд на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената США.
Он не сообщил деталей, но ранее госдепартамент говорил, что увидел на компьютерной симуляции, продемонстрированной во время выступления Путина, ракеты, направляющиеся к территории США.
На прошлой неделе Путин, оглашая послание к Федеральному Собранию, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
РИА Новости: последние новости
Афганистан напомнил, что Россия "могла бы поставить вертолеты бесплатно" Военный эксперт: поставка Украине Javelin не поможет США Швейцарский танкист рассказал, когда Запад сможет создать аналог "Арматы"
 Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля276
Джонсон отказался жать руку послу России160
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение