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400 на 400. Россия готовит ответ США
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Россия подготовит симметричный ответ на 400 ракет ПРО США 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: Reuters
Информацию о развертывании Соединенными Штатами 400 ракет ПРО, направленных против России, прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Он подчеркнул, что эта ситуация подконтрольна. Симметричные меры или уже предприняты, или ожидаются в ближайшее время.
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Учитывая незначительное подлетное время ракет, США поставили перед нашими специалистами целый ряд задач, большая часть из которых уже решена, цитирует ТАСС экс-командующего ВДВ.
Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что в Калифорнии и на Аляске американцами развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI.
Еще около 180 противоракет Standart-3 имеют на вооружении корабли УРО ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также американские базы в Японии и Испании.
24 противоракеты этого же семейства несут боевое дежурство в Румынии, и более полутора сотен насчитывается на шести батареях THAAD.
Таким образом, заявления Вашингтона о том, что американская глобальная ПРО не направлена против России, — лукавство. Ни у одного другого потенциального противника еще десятки лет не будет таких стратегических ракетных комплексов, как у РФ.
Напомним, 1 марта президент РФ Путин рассказал, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая заменит «Воеводу» (по классификации НАТО — «Сатана»).
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