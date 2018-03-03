400 на 400. Россия готовит ответ США

Россия подготовит симметричный ответ на 400 ракет ПРО США

Информацию о развертывании Соединенными Штатами 400 ракет ПРО, направленных против России, прокомментировал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

Он подчеркнул, что эта ситуация подконтрольна. Симметричные меры или уже предприняты, или ожидаются в ближайшее время.

Учитывая незначительное подлетное время ракет, США поставили перед нашими специалистами целый ряд задач, большая часть из которых уже решена, цитирует ТАСС экс-командующего ВДВ.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что в Калифорнии и на Аляске американцами развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI.

Еще около 180 противоракет Standart-3 имеют на вооружении корабли УРО ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также американские базы в Японии и Испании.

24 противоракеты этого же семейства несут боевое дежурство в Румынии, и более полутора сотен насчитывается на шести батареях THAAD.

Таким образом, заявления Вашингтона о том, что американская глобальная ПРО не направлена против России, — лукавство. Ни у одного другого потенциального противника еще десятки лет не будет таких стратегических ракетных комплексов, как у РФ.