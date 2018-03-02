Российская военная промышленность отстояла свою независимость

Более всего западные санкции повлияли на российское судостроение, в основном потому что оборудование (особенно энергетические установки) импортируется: дизельные двигатели привозятся из Германии , а газотурбинные — из Украины . Из-за прекращения поставок очень многие российские проекты по строительству военных кораблей были приостановлены. Работы продолжились только после начала поставок дизельных двигателей из Китая

Отказ Украины продавать России газотурбинные двигатели очень многих разочаровал, ведь строительство крупных военных кораблей почти во всех случаях было остановлено именно из-за этого. Почему же поставки двигателей из Китая не волнуют российскую сторону?

Россия не хочет получать столь необходимые газотурбинные двигатели из Китая, а надеется наладить собственные разработки и производство. В советское время исследовательские и производственные базы, где создавались газовые турбины для военных кораблей, находились на Украине, поэтому России приходилось полагаться на поставки оттуда. В 90-е годы прошлого века Россия попыталась создать собственную систему снабжения и сделать несколько двигателей, но не смогла наладить отечественное производство, и многие узлы все еще приходилось импортировать из Украины.

И только после прекращения поставок Россия напрягла все силы и за три года создала линейку двигателей: М90ФР, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р. Они предназначены соответственно для фрегатов проекта 22350, проекта 11356, малых десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр» и других российских военных кораблей.

В данный момент испытания этих газотурбинных двигателей уже завершены, и в скором будущем (в 2018 году, как считает российская сторона) они будут введены в серийное производство. За короткие несколько лет Россия создала производство газотурбинных двигателей и совершила технологический прорыв в этой сфере. Она доказала, что может решить вопрос с двигателями для кораблей без помощи Китая, и что ее научно-технический потенциал не стоит недооценивать.

Разумеется, есть и другие благоприятные условия для подобного рывка. В июне 2017 года Россия и Китай подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере закупок, производства и разработки газотурбинных установок. По сути это соглашение об обмене технологиями, которые российская сторона получит от Китая (она даже закупит часть деталей). Украина также частично восстановила экспорт в Россию — согласно отчету компании «Мотор Сич» за 2017 год, Россия закупила оборудование (включая турбовинтовые и газотурбинные двигатели) общей стоимостью 158 миллионов долларов, что занимает 36,37% от всего экспорта компании.

Вероятно, некоторые люди считают, что для России налаживание производства в этой сфере — это не проблема. В 2017 году появлялось немало сообщений о проведении испытаний газотурбинных установок отечественного производства, и судя по прогрессу, уже вполне можно запускать их массовое производство. По мере того, как развиваются разработки и производство собственных двигателей, Россия постепенно выходит из опасного положения, и строительство новых военных кораблей перестает казаться столь трудной задачей. Подобные успехи — это «пощечина» для запада, они также доказывают, что великую державу невозможно остановить блокадой!