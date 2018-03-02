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США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России
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США нашли способ уничтожить гиперзвуковое оружие России 

Lenta.ru 11 часов назад
Глава Стратегического командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джон Хайтен, выступая в феврале 2018 года на конференции Ассоциации противовоздушной и противоракетной обороны Армии США, предложил способ противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию, сообщает Defense News.
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Военачальник предлагает сосредоточиться на средствах космического базирования предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. «Такой датчик мог бы отследить ракету на среднем участке баллистической траектории (когда находящаяся вне атмосферы боеголовка отсоединилась от носителя — прим. »Ленты.ру»), а также наблюдать и находить из космоса другие возникающие угрозы, такие как гиперзвук», — заявил генерал.
После обнаружения из космоса гиперзвукового аппарата противника его ликвидацию предлагается проводить, по наводке космического датчика, традиционными средствами наземного, воздушного или морского базирования.
Хайден полагает, что имеющихся в настоящее время в распоряжении США наземных, воздушных и морских вооружений недостаточно для обнаружения гиперзвуковых летательных аппаратов. В частности, сегодня Пентагон располагает инфраструктурой, предназначенной для борьбы исключительно с баллистическими ракетами.
Глава Стратегического командования отмечает, что федеральное правительство регулярно игнорирует запросы военных на предоставление бюджетного финансирования, предназначенного для создания средств космического базирования предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.
Издание The Drive отмечает, что в проекте бюджета Пентагона на 2019 год учтены, по крайней мере частично, средства на разработку противодействия гиперзвуковым угрозам.
1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о наличии в распоряжении страны оружия, которое способно «гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».
В январе 2018-го The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.
Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале 2018-го.
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