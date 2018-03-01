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Франция приступила к разработке нового самолета
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Франция приступила к разработке нового самолета электронной разведки 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: Twitter
Франция начинает осуществление программы создания нового самолета стратегической электронной разведки. Об этом говорится в заявлении министра вооруженных сил страны Флоранс Парли, распространенном в четверг военным ведомством.
Программа получила сокращенное название CUGE (Capacit universelle de guerre lectronique — "Широкие возможности ведения электронной войны"). Согласно заявлению министра, она рассчитана на период до 2025 года. Электронное оборудование будет смонтировано на малогабаритном самолете Falcon, который будет специально адаптирован для данного военного проекта корпорацией Dassault Aviation. Новинка сменит нынешний разведывательный комплекс, установленный на военно-транспортном самолете Transall C-160 Gabriel.
Министр подчеркивает, что в основу новой системы будет положен "принципиально новый для французской армии датчик, позволяющий одновременно осуществлять перехват как в радиодиапазоне, так и диапазоне работы РЛС. Его разработку в течение 10 лет ведет корпорация Thales.
Согласно данным министра, к 2025 году два самолета электронной разведки Transall будут заменены тремя самолетами Falcon. Парли отметила при этом, что первоначально планировалось оснастить вооруженные силы двумя такими самолетами. Решение о более широких масштабах проекта было принято в рамках подготовки Закона о военной программе периода 2019-2025 годов, который, в частности, определит основные показатели и этапы перевооружения армии.
Министр при этом подчеркивает, что в новом законе "усилению разведывательных возможностей Франции будет уделено приоритетное внимание согласно указаниям, данным президентом Франции Эмманюэлем Макроном". Также осуществление программы CUGE "будет отвечать задачам создания общеевропейской системы обороны", считает Парли.
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