«Это не блеф, поверьте»

Зачем Путин представил новейшие виды российского вооружения‍

Самым важным событием в послании президента Федеральному собранию стало приоткрытие завесы тайны вокруг «идеального» российского оружия. Открытым текстом — ответ тем, кто в последние 15 лет «старается раздувать гонку вооружений», — Россия ее фактически выигрывает, а пока нас будут догонять — придумаем что-нибудь новенькое. И кажется, что это послание адресовано не просто парламенту, а миру — всей планете под названием Земля.

Ежегодное федеральное послание президента России Владимира Путина 1 марта 2018 года запомнится не тем, что стало рекордным по времени — почти два часа. (Для сравнения, прежний рекорд формата принадлежал Дмитрию Медведеву , он был установлен в 2009 году и составлял всего 100 минут). И не тем, что это послание за 18 дней до президентских выборов должно было стать чем-то вроде изложения программы действий человека, в чьей победе не сомневается никто, — ни в России, ни в мире.

Оно войдет в историю своей военной частью: около половины времени послания (по изначальному замыслу формата — экономического, посвященного внутренним проблемам перспективам и способам развития страны)

было посвящено тому, что Россия создала и готова применить новейшее вооружение, способное обойти американскую ПРО и делающее бессмысленным расширение НАТО

И главным адресатом послания в итоге стала не столько Россия, сколько Америка и конкретно ее президент. И весь мир.

«Нас никто не слушал, послушайте сейчас». Эта фраза Путина стала лейтмотивом военной части его речи, которая, возможно, вообще станет самой знаменитой в истории многочисленных публичных выступлений российского лидера. Вторая, военная часть послания стала во всех смыслах громом среди ясного неба — особенно на фоне первой, где российский президент прямо в духе Медведева рассуждал о важности искусственного интеллекта, стартапов, кванториумов, а также говорил о медицине, ипотеке и улучшении качества жизни.

Но настоящий полемический задор, увлеченность темой, ораторский пыл глава государства продемонстрировал именно в военной части послания. Долгая критика США с углублением в историю, в начало 90-х, когда российская армия, по словам Путина, была развалена, а американские военные инспекторы сидели на российских урановых заводах.

Демонстрация на видео (видеоролики и инфографика вообще впервые сопровождали послание главы государства) новейшего российского гиперзвукового и ядерного оружия. Причем весь видеоряд послания составила именно демонстрация вооружений. В том числе — полета крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, способной делать маневры и имеющей неограниченный радиус действия.

Эта и другие разработки — наше идеальное в настоящее время оружие.

В разговорах о наращивании грузооборота Северного морского пути, здравоохранении или рекордном урожае зерновых (России удалось ненамного побить в 2017 году советское достижение 1978 года, почти сорокалетней давности — мы опять сравниваем себя с глубокой древностью, по экономическим меркам, как в СССР сравнивали с 1913 годом) никаких видео не было — дело ограничивалось простенькими графиками и диаграммами.

Военная часть послания была адресована не столько тысяче слушателей в Манеже (хотя именно заявлениям о нашем сверхновом оружии, которого нет ни у кого в мире нет, зал хлопал особенно яростно), не столько российскому электорату, традиционно любящему бойкую военную риторику в устах правителей, сколько США и их союзникам.

Не случайно, если раньше президент часто говорил «не надо раскачивать лодку» применительно к России, на этот раз он призвал «не раскачивать лодку на планете Земля» — тем самым заявляя о планетарных амбициях российской внешней политики.

«Сдержать Россию не удалось! Теперь нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что все, что мною было сегодня сказано, это не блеф, — а это не блеф, поверьте, — подумать, отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся, и которая называется «Планета Земля», — пожалуй, главный сегодняшний посыл.

Кроме собственно впечатляющей даже по российским меркам военной риторики и первой публичной видеодемонстрации в действии неких объектов, которые (как признал сам президент) «не совпадают по виду» (военную тайну никто не отменял) с реальным оружием, есть еще одна проблема: невозможно достоверно проверить, что из названного у нас есть, а чего нет.

С другой стороны, в данном случае даже сама угроза наличия такого оружия, публично адресованная Западу, прежде всего США — главному политическому противнику, или, как у нас теперь принято говорить с ехидной интонацией «партнеру» России, — может оказаться действенной.

Именно потому, что проверить гипотезу о таком оружии без критических потерь для всех сторон невозможно. Приходится принимать на веру — испытать действие такого оружия на себе точно не захочет ни одна страна мира.

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Разумеется, на фоне столь зажигательной военной части послания померкли все рассуждения о социальной сфере, хотя они и содержали не только вполне здравые мысли, но и как никогда много конкретных, выраженных в цифрах и сроках, обещаний по росту вода жилья, ставкам по ипотеке, увеличению продолжительности жизни. Впрочем, все это скучная рутинная работа для будущего правительства. А главе государства за две с небольшим недели до выборов гораздо эффектнее демонстрировать видео с летящими ракетами.

Победим вооружением и духом — таков лейтмотив послания президента. Не случайно он вспомнил о не сдавшемся боевикам живым в Сирии сбитом летчике Романе Филиппове . И сказал, что «у них» такого не будет. Всему залу и всей стране было ясно, у кого это — «у них». У Америки.

«Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание — вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться», — сказал Путин в первой части своего послания.

Однако вторая его часть показала, что пока российская власть скорее думает именно о том, как бороться с потенциальными «захватчиками» и «разорителями», чем о том, как сделать собственную страну богатой, процветающей и конкурентоспособной. Быть первой в мире по новейшему оружию (или хотя бы по рассказам о нем на весь мир с видеопрезентацией) нам пока важнее, чем лидировать по уровню доходов или качеству образования.

Как на этом фоне Россия выполнит озвученные президентом амбициозные задачи стать крупнейшим логистическим и транспортным центром планеты и крупнейшим хранилищем больших данных — не очень понятно.

Похоже, пока главная задача России — заставить Америку видеть в нас абсолютно равного партнера в планетарном масштабе. А если не захочет — у нас есть лазерные и гиперзвуковые комплексы, которых, как и летчика Филиппова, нет «у них».

Именно поэтому едва ли не главным адресатом послания президента России стала Америка, а не россияне. А главной темой — внешняя политика и угроза мировой войны. Россиянам, с точки зрения нашей власти (что вполне подтверждается и общественной реакцией), лучше чувствовать себя жителями одной из главных мировых держав в военном плане, чем обитателями обычной средней по всем главным экономическим показателям страны, доля которой в мировой экономике меньше 3% и продолжает падать.

Впрочем, это сейчас, а стратегическая задача на ближайшие шесть лет — прорывное развитие России. Причем, не в ставших традиционными для политиков терминах «должны» и «надо», а в утвердительном «сделаем это».